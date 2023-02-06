0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Президент «Урала» Иванов остался доволен ничьей в товарищеском матче с «Зенитом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

 Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги товарищеского матча с «Зенитом» (1:1).

«Товарищеская игра — есть товарищеская игра. У нас не играли семь человек, у соперников — тоже был полуосновной состав. Тренеры смотрят на футболистов тут, да и все. Хорошая игра была, хороший спарринг. Все понравилось.

Больше половины ребят еще вчера вечером свои матчи играли. А играли по 90 минут. Движения немножко не хватало. Но для этого времени на сборах — это нормально вполне», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Обе команды находятся на тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ).

Во вторник, 14 февраля, запланирован еще один товарищеский матч между «Зенитом» и «Уралом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-dovolen-nichey-v-tovarishcheskom-matche-s-zenitom-
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Слуцкий заканчивает с футболом? Путь от любимчика до изгоя
Роднина ответила Зареме Салиховой и объяснила, почему Кокорин не сможет стать депутатом
«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с малайзийской командой «Джохор»
Пономарев: «Если армейцы собираются занимать высокие места, то такие футболисты, как Зайнутдинов, им не подходят»
Вячеслав Чанов: «Зенит» и «Шахтер» находятся на одном уровне»
«Оренбург» изучит возможность получения компенсации от румынского клуба «Униря Деж»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роднина ответила Зареме Салиховой и объяснила, почему Кокорин не сможет стать депутатом

Директор «Самара Арены» прокомментировал намерение «Волги» сыграть матч с «Зенитом» в Самаре