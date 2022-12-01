Иванов: «Помазун на сегодняшний момент остается вратарем «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера екатеринбургского клуба Ильи Помазуна.

«Что касается Ильи Помазуна, то на сегодняшний момент он вратарь «Урала». Больше ничего про него говорить не буду. Пускай парень отдыхает», — цитирует Sport24 Иванова.

В текущем сезоне 26-летний Помазун провел за «Урал» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и 4 раза сыграл «на ноль».

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.