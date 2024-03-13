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13 марта, 22:17

Прокуратура Нидерландов объявила о задержании Промеса в ОАЭ

Алина Савинова
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Прокуратура Нидерландов подтвердила задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

В релизе прокуратуры говорится, что после конструктивного сотрудничества с властями ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. При этом его имя не упоминается. Однако в пресс-службе прокуратуры в ответ на запрос «СЭ» подтвердили, что речь идет о Промесе.

Арест был произведен на основании «красного уведомления», направленного из Нидерландов. Также отмечается, что прокуратура Нидерландов будет требовать экстрадиции игрока.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Промес в среду, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП, и он находился под домашним арестом. В середине февраля суд Амстердама приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Источник: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/03/13/32-year-old-man-arrested-in-dubai-at-the-request-of-the-netherlands
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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De Telegraaf: Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов

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