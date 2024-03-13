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13 марта, 22:30

Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе Прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Нидерланды запросят экстрадицию Промеса. С ОАЭ существует договор об экстрадиции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Прокуратуры.

В среду, 13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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