Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ

В пресс-службе Прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Нидерланды запросят экстрадицию Промеса. С ОАЭ существует договор об экстрадиции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Прокуратуры.

В среду, 13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.