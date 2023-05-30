Радимов: «Нас ждет отличная концовка в последнем туре РПЛ. Даже без еврокубков здесь будет, на что посмотреть»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от развязки борьбы за серебряные медали в чемпионате России.

«2-3 недели назад, когда ЦСКА всех сносил, а «Ростов» валился, я бы сказал, что в борьбе за второе место все понятно. Но последние матчи армейцев — поражение в дерби и невзрачная игра с «Краснодаром». А ростовчане, наоборот, в последнем матче дожали крепкий «Ахмат». Но в одной игре может произойти все, что угодно, и желто-синие это доказывали неоднократно. Фаворит ЦСКА, однозначно, им же достаточно сыграть вничью дома, чтобы быть в медалях. Поэтому не берусь судить, как произойдет. Слава богу, «Ростов» последний свой матч выиграл, и нас теперь ждет отличная концовка в последнем туре. И даже без еврокубков здесь будет, на что посмотреть», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Матч 30-го тура ЦСКА — «Ростов» пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.