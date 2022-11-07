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Сегодня, 14:17

Радимов об отстранении Чистякова: «Надо разбираться, что происходит в команде»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость об отстранении защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Надо разбираться, что происходит в команде. Не нахожусь в команде. Лучше позвонить Семаку, Чистякову, Медведеву. Игрок поддержали Чистякова? Да, видел. Но ничего больше сказать не могу», — сказал Радимов корреспонденту «СЭ».

В матче против «Ахмата» защитник Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

Владислав Радимов
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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