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РПЛ

10 декабря, 23:10

Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Морено может возглавить «Сочи»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Роберт Морено.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», «Сочи» заинтересован в подписании испанского тренера Роберта Морено.

Тренер и клуб уже начали переговоры, сам специалист сейчас находится в Сочи.

Роберто Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

С декабря 2019 года по июль 2020 года Морено был главным тренером «Монако».

Его последним местом работы была «Гранада», специалист возглавлял испанскую команду с июля 2021 года по март 2022 года.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сочинцев является Денис Клюев.

РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
11
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