Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Морено может возглавить «Сочи»

10 декабря, 23:10
По информации «СЭ», «Сочи» заинтересован в подписании испанского тренера Роберта Морено.
Тренер и клуб уже начали переговоры, сам специалист сейчас находится в Сочи.
Роберто Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.
С декабря 2019 года по июль 2020 года Морено был главным тренером «Монако».
Его последним местом работы была «Гранада», специалист возглавлял испанскую команду с июля 2021 года по март 2022 года.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сочинцев является Денис Клюев.