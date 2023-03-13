Влут назвал главный фактор серии «Урала» без поражений

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о сильных сторонах его команды. Клуб из Екатеринбурга не проигрывает девять матчей подряд.

«Самый главный фактор нашей серии без поражений — все двадцать футболистов в заявке, каждый из них способен выходить с первых минут. Все сильные и каждый готов доказывать на поле — это отлично для тренера и клуба. Также у нашей команды сильный характер и страсть к игре. Благодаря комбинации тренер-игроки у нас и получаются такие результаты», — приводит слова Влута Sport24.

27-летний голландец выступает за «Урал» с сентября прошлого года. С того момента он сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах и забил 5 мячей. Его контракт с екатеринбуржцами рассчитан до конца 2024 года.

«Урал» не проигрывает во всех турнирах с сентября. В активе екатеринбуржцев 15-матчевая серия без поражений.