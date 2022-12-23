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Сегодня, 18:14

РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби.

— Что решили по поводу общения судей после матчей?

— Сейчас иду обсуждать этот вопрос с Казанцевым и Алаевым. Мы же с вами за любой кипишь, кроме голодовки. Давайте сделаем. Знаю только, что в Голландии эта идея провалилась. Попробуем это на турнире в Абу-Даби зимой. Посмотрим, зайдет или нет.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Однако затем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет участвовать в турнире.

В РПЛ сообщили, что в случае отказов клубов будут рассмотрены другие кандидаты на участие, отметив, что турнир пользуется высоким спросом.

РПЛ
Александр Дюков
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