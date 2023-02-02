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Сегодня, 13:56

РФС подтвердил, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Малком.
Фото Сергей Федоров., «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомил РФС о том, что «Зенит» направил жалобу на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации игроков петербуржцев в матче заключительного тура пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Об этом заявили в службе коммуникаций РФС.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации. КДК отстранил Малкома, Барриоса и Родригао, Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей.

Матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Гаджиев считает, что нужной найти компромисс между фанатами и РФС по вопросу Fan ID