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Сегодня, 09:30

Рианчо не считает унизительным чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал пятое чемпионство «Зенита» подряд. В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Для «Спартака» это не унизительно! «Зенит де Семак» отлично справляется со своей задачей, это сплоченная команда с отличным тренером. Думаю, остальным российским командам придется потрудиться, если они захотят конкурировать с «Зенитом» в следующем году», — сказал Рианчо «СЭ».

Победа над «Спартаком» позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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