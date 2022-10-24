Сегодня, 17:21
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».
— Как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?
— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.
— С обороной беда?
— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.
— Понимаю вас.
— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!