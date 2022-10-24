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Сегодня, 17:21

Ринат Билялетдинов: «Сейчас «Локо» — как расстроенная гитара»

Александр Кружков
Обозреватель
Игроки «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

— Как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?

— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

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— С обороной беда?

— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

— Понимаю вас.

— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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