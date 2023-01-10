Роберт Ренан попрощался с «Коринтиансом» перед переходом в «Зенит»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан попрощался с командой перед переходом в «Зенит».

«Это тяжелый момент для меня... Я построил свою жизнь в этом клубе, здесь я вырос и получил прекрасную возможность осуществить свою детскую мечту. Я знал, что выступать в футболке этого клуба дано не каждому. Жаль, что все закончилось очень быстро, но за такое короткое время я понял величие этого клуба и его болельщиков, и хочу поблагодарить всех за эти годы.

Я ухожу ради новых вызовов, но я никогда не забуду любовь и уважение тысяч болельщиков, которые поддержали меня в очень важный момент моей карьеры. Большое спасибо и до скорой встречи!» - написал футболист в своих социальных сетях.

6 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что 19-летний защитник подписал контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.