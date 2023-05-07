КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:27

Родригао: «Это наша заслуженная победа»

Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ, после которой «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

— Нравится быть чемпионом России?

— Я очень счастлив быть победителем. Мы этого ожидали. Эта наша заслуженная победа. Конечно, сейчас я переживаю очень положительные эмоции.

— Сергеев забил в конце. Это самый счастливый момент сезона?

— Да, безусловно. Для меня это самый счастливый момент. Учитывая, что для меня эта победа была выстраданная, заслуженная. У нас были проблемы с игроками, были травмы. Но мы все выстояли и победили.

— Почему сегодня матч получился с такой сложной концовкой?

— Дерби в принципе не мог быть другим. Мы понимали с самого начала, что это будет самая напряженная, самая серьезная, важная игра чемпионата. Мы к этому готовились.

— Кто эмоциональнее всех отпраздновал?

— У меня были очень сильные эмоции. Я пропустил несколько игр из-за травмы, проблем со здоровьем. Мои эмоции оправданы и заслужены.

(Георгий Горностаев)

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Чалов — четвертый армеец с 60 голами в чемпионате
Барриос, Ерохин, Кержаков и Кузяев выиграли пятый чемпионат подряд
«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева
«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?
Сантос: «Не хватило контроля над эмоциями, поэтому матч со «Спартаком» получился сложным»
Джикия: «Эпизод с Селиховым и удалением Дуарте это ошибки, которые свойственны всем людям, как и мне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сантос: «Не хватило контроля над эмоциями, поэтому матч со «Спартаком» получился сложным»

Сантос — о том, что игроки облили Семака шампанским: «Это наша бразильская традиция»