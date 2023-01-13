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Сегодня, 15:48

Шишкин: «Спартак» не заметит потери Рассказова и Мевли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о возможном уходе защитников Михи Мевли и Николая Рассказова из московской команды.

«С судьбой Мевли и Рассказова, мне кажется, все понятно. У первого не получилось в «Спартаке» — было много критики со стороны болельщиков и журналистов. Ему точно надо уходить — он хоть и опытный футболист, но ему нужна игровая практика. А когда ты сидишь на скамейке, неважно, в какой команде. Касаемо Рассказова, здесь тоже всегда было много к нему вопросов. Слышал, что он ведет переговоры с другими командами, думаю, это оправданный шаг — Николай не всегда играет, а ему самому хочется большего. В тех же «Крыльях» Рассказов может стать стабильным игроком основного состава. Мне кажется, что «Спартак» спокойно справится с их уходом. К тому же в ближайшее время наверняка будут какие-то приобретения», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-spartak-ne-zametit-poteri-rasskazova-a-v-kry-l-yah-on-mozhet-stat-stabil-ny-m-igrokom-osnovy/
Миха Мевля
Николай Рассказов
Роман Шишкин
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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