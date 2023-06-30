Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Романцев — о борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Верю в свой «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

— В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?

— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.

Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо». Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.

Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише. Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зениту». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак», — сказал Романцев «СЭ».

«Зенит» с 70 очками занял первое место в РПЛ в сезоне-2022/23, опередив ЦСКА, занявший вторую строчку, на 12 очков. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.

Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева
Деменко считает, что Ионов станет играть лучше после возвращения в «Ростов»
Сарвели обратился к болельщикам «Локомотива»
Канчельскис считает, что «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже без бразильцев
Булыкин заявил, что турнир с иностранными командами будет проверкой для «Зенита»
Хусаинов связывает несдачу теста трех арбитров на знание правил футбола с коррупционными действиями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президента «Урала» Иванова не хотели пускать на матч с любительским клубом в Алапаевске

Корнеев: «В случае ухода из «Зенита» лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ»