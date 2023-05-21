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РПЛ

Сегодня, 19:19

Роша жестко раскритиковал бригаду Карасева за работу в дерби: «Судьи помогали сопернику»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал судейство в матче против «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

«У меня осталось впечатление, что судьи помогали сегодня сопернику. Удалять меня за это... Ну это невозможно. Был ли «Спартак» сильнее? Самым сильным сегодня был судья. Игра шла очень красиво. Две сильные команды на поле, болельщики подгоняют. Шикарный спектакль. И случается такой эпизод», — сказал Роша.

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
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