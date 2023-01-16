Игорь Шалимов: «Трудно всерьез рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о шансах «Локомотива» сохранить за собой место в РПЛ.

«На трансферном рынке «Локомотив» ведет себя гораздо активнее конкурентов. Клуб уже подписал вратаря Лантратова, полузащитника Пиняева и нападающего Глушенкова. Это поможет улучшить финансовое положение как самих новичков, так и тех, кто стоял за их трансферами. Но глобально ситуация «Локомотива» не изменится. Трудно всерьез рассчитывать на то, что тренер Галактионов спасет команду от вылета. Разве он прежде кого-нибудь спасал? Железнодорожники имеют солидный клубный бюджет, но деньги не играют в футбол. Для сохранения места в РПЛ нужен опыт борьбы за выживание, а у нынешнего «Локомотива» его нет», — цитирует Шалимова Betonmobile.ru.

«Локомотив» занимает 14-ю позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.