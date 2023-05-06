«Ростов» и «Факел» не забили голов в первом тайме. «Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»

«Ростов» и «Факел» не открыли счет в первом тайме матча 26-го тура РПЛ.

В случае ничейного результата во встрече в Ростове-на-Дону «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в игре со «Спартаком».

«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:

— «Ростов» (50 очков) не обыграет «Факел», 7 мая «Зенит» (61 очко) победит «Спартак» (49 очков),

— «Ростов» уступит «Факелу», 7 мая ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург», «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком».

Если «Ростов» победит «Факел», «Зенит» сможет оформить титул в следующем туре — в домашнем матче с «Краснодаром» 13 мая.

Положение команд в турнирной таблице РПЛ перед 26-м туром