КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

«Ростов» и «Факел» не забили голов в первом тайме. «Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Telegram Дзен

«Ростов» и «Факел» не открыли счет в первом тайме матча 26-го тура РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

В случае ничейного результата во встрече в Ростове-на-Дону «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в игре со «Спартаком».

«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:

— «Ростов» (50 очков) не обыграет «Факел», 7 мая «Зенит» (61 очко) победит «Спартак» (49 очков),

— «Ростов» уступит «Факелу», 7 мая ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург», «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком».

&laquo;Ростов&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью в&nbsp;Москве 29&nbsp;апреля (1:1) и&nbsp;сохранили свои места в&nbsp;турнирной таблице РПЛ. Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против

Если «Ростов» победит «Факел», «Зенит» сможет оформить титул в следующем туре — в домашнем матче с «Краснодаром» 13 мая.

Положение команд в турнирной таблице РПЛ перед 26-м туром

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

25

19

4

2

65-13

61

2

Ростов

25

14

8

3

44-32

50

3

Спартак

25

14

7

4

55-32

49

4

ЦСКА

25

14

6

5

46-23

48
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогу матча с «Динамо»
Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты: «Надо было взять тренера из серии С!»
Талалаев — о судействе Карасева в матче с «Динамо»: «Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России»
Президент «Торпедо» рассказал, как футболистов учат общаться с арбитрами
На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков
Президент «Торпедо» Савин: «Ахмат» был гораздо сильнее, быстрее, опытнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в матче с «Оренбургом»

«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогу матча с «Динамо»