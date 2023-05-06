«Ростов» и «Факел» не забили голов в первом тайме. «Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Сегодня, 19:48
«Ростов» и «Факел» не открыли счет в первом тайме матча 26-го тура РПЛ.
В случае ничейного результата во встрече в Ростове-на-Дону «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в игре со «Спартаком».
«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:
— «Ростов» (50 очков) не обыграет «Факел», 7 мая «Зенит» (61 очко) победит «Спартак» (49 очков),
— «Ростов» уступит «Факелу», 7 мая ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург», «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком».
Если «Ростов» победит «Факел», «Зенит» сможет оформить титул в следующем туре — в домашнем матче с «Краснодаром» 13 мая.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
19
|
4
|
2
|
65-13
|
61
|
2
|
Ростов
|
25
|
14
|
8
|
3
|
44-32
|
50
|
3
|
Спартак
|
25
|
14
|
7
|
4
|
55-32
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
25
|
14
|
6
|
5
|
46-23
|
48