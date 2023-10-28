«Ростов» — «Локомотив»: Карпин не получил три предупреждения

На 33-й, 38-й и 90+3-й минутах матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:0) главный тренер хозяев поля Валерий Карпин ошибочно не получил желтые карточки от судьи Алексея Сухого.

Сначала Карпин накричал на арбитра, когда тот не вынес предупреждение Евгению Морозову. Железнодорожник в центре поля едва не раздел Егора Голенкова, задержав его рукой за майку, но избежал наказания.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Затем тренер был недоволен назначением штрафного удара в пользу «Локомотива». Снова накричал на рефери — тот подошел к Карпину и ограничился устным внушением.

Фото Скриншот трансляции

А в конце матча главный тренер ростовской команды требовал вынести предупреждение еще одному железнодорожнику и кричал на первого ассистента Арама Петросяна. Снова без желтой карточки для Карпина.

Фото Скриншот трансляции, «СЭ»

При этом Дмитрий Баринов на 48-й минуте за демонстративное несогласие с решением второго ассистента Сергея Каруненко тут же был наказан «горчичником» и «повис» на желтых карточках. Следующая повлечет за собой автоматическую дисквалификацию.

На 25-й минуте ошибочно избежал предупреждения другой футболист «Локомотива» — Максим Ненахов. А на 71-й минуте промах Каруненко пришлось исправлять видеоассистентам Евгению Кукуляку и Роману Сафьяну. Помощник судьи принял неправильное решение, не зафиксировав в ходе голевой атаки «Ростова» положение «вне игры». ВАР, конечно, увидели явный офсайд — взятие ворот «Локомотива» было отменено.