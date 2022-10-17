«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»

«Ростов» опубликовал на своем сайте обращение к председателю ЭСК РФС Павлу Каманцеву по матчу 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2). Дончане считают, что судейство в прошедшей игре было необъективным.

«На 4-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 4 делал передачу вперед, но в этот момент игрок «Урала» под номером 22 сыграл рукой, остановив атаку «Ростова». Ни главный арбитр, ни ассистент никак не отреагировали на этот эпизод.

На 5-й минуте матча игрок «Ростова» под номером 77 опередил соперника под номером 22, но игрок «Урала» совершил толчок рукой в спину, после чего футболист «Ростова» оказался на газоне, а потенциально перспективная атака была сорвана. Ни арбитр, ни ассистент никак на это не отреагировали", — говорится в заявлении «Ростова».

Ознакомиться полностью с заявлением «Ростова» Вы можете на сайте клуба.

«Ростов» занимает четвертое место в РПЛ с 25 баллами. «Урал» — 12-я строчка с 13 очками.