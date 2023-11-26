«Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию противостояния «Ростов» — «Пари НН». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 17 очков. Команда Сергея Юрана набрала 21 балл и располагается на 9-й строчке.

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