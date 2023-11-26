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Сегодня, 18:00

«Ростов» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Юран, главный тренер ФК «Пари НН».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию противостояния «Ростов» — «Пари НН». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 17 очков. Команда Сергея Юрана набрала 21 балл и располагается на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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