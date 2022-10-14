Судейство
Сегодня, 21:50
На 10-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.
Все внимание комментатора и телезрителей было приковано к падению Николая Комличенко, а незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию.
Уже не первый раз привожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.
Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.
Почему тогда не наказан Филипенко?