«Ростов» — «Урал»: в ворота гостей не назначен пенальти. Карпин с этим согласен?

На 10-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.

Все внимание комментатора и телезрителей было приковано к падению Николая Комличенко, а незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию.

На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Скриншот трансляции

Уже не первый раз привожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Почему тогда не наказан Филипенко?