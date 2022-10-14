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Судейство

Сегодня, 21:50

«Ростов» — «Урал»: в ворота гостей не назначен пенальти. Карпин с этим согласен?

Александр Бобров
Шеф-редактор
На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Фото Скриншот трансляции
На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Фото Скриншот трансляции
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На 10-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Видеоассистенты Павел Кукуян и Екатерина Курочкина его ошибку не исправили.

Все внимание комментатора и телезрителей было приковано к падению Николая Комличенко, а незамеченным осталось единоборство Егора Филипенко со Степаном Мельниковым. Защитник «Урала» пихнул соперника рукой в лицо и выиграл борьбу за позицию.

На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Фото Скриншот трансляции
На 10-й минуте матча «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Скриншот трансляции

Уже не первый раз привожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Эпизод матча Кубка России &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Ахмат» — «Ростов»: арбитр и ВАР правильно назначили пенальти. Их решение подтверждено как верное

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Почему тогда не наказан Филипенко?

Валерий Карпин
Егор Филипенко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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«Ростов» — «Урал»: судья ошибочно не удалил игрока гостей