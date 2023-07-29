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Сегодня, 21:59

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» благодаря забитому пенальти на 90+3-й минуте

Руслан Минаев
«Ростов» — «Зенит» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ — 1:1. В составе питерцев гол на 43-й минуте забил Матео Кассьерра. Хозяева ответили реализованным пенальти на 90+3-й минуте встречи — одиннадцатиметровый забил Николай Комличенко.

На 17-й минуте встречи на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович. Для сербского защитника игра стала дебютной в РПЛ. Он заменил получившего травму Дмитрия Чистякова.

Также свой первый матч за «Зенит» в чемпионате России провел Марио Фернандес. Бразилец вышел на поле на 60-й минуте встречи.

За «Ростов» дебютировали Роман Акбашев и Мохаммад Мохеби.

После финального свистка главный тренер питерцев Сергей Семак получил красную карточку.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Зенит
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
8
213
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