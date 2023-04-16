Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:31

«Ростов» — «Зенит»: Карасев отменил решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Кукуяна

Руслан Минаев
Скриншот.
Telegram Дзен

Главный арбитр матча «Ростов» — «Зенит» Сергей Карасев отменил свое решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Павла Кукуяна.

Изначально судья указал на точку после падения игрока «Ростова» Кирилла Щетинина на 61-й минуте встречи. Но выяснилось, что фол Дугласа Сантоса был до линии штрафной «Зенита».

Во время эпизода на той же линии штрафной лежал второй мяч, который перед этим кто-то из зрителей выбросил с трибуны.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».

ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
16
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» — «Зенит»: будут ли голы? Онлайн-трансляция матча
Защитник «Ахмата» Уциев считает ничью с «Факелом» закономерным результатом
«Ростов» — «Зенит»: нулевая ничья после первого тайма
Давидс: «Зимние трансферы «Локомотива» сейчас делают разницу на поле»
Караев о судействе в матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, в перерыве думаешь: «Как так?»
Нападающий «Торпедо» Караев о матче с «Химками»: «У нас осталось семь финалов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов высказался о конкуренции Кутицкого с Норманном