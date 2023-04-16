«Ростов» — «Зенит»: Карасев отменил решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Кукуяна

Главный арбитр матча «Ростов» — «Зенит» Сергей Карасев отменил свое решение о пенальти в ворота питерцев после подсказки ВАР Павла Кукуяна.

Изначально судья указал на точку после падения игрока «Ростова» Кирилла Щетинина на 61-й минуте встречи. Но выяснилось, что фол Дугласа Сантоса был до линии штрафной «Зенита».

Во время эпизода на той же линии штрафной лежал второй мяч, который перед этим кто-то из зрителей выбросил с трибуны.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».