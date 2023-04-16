«Ростов» — «Зенит»: ВАР Кукуян спас судью Карасева от скандала. Фол произошел вне штрафной

На 61-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев принял неверное решение, назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

Судья решил, что Дуглас Сантос сбил Кирилла Щетинина в штрафной площади. Хотя это случилось за ее пределами.

В этом убедился видеоарбитр Павел Кукуян. Он провел проверку и подсказал судье, что фол произошел недалеко от линии штрафной. Видеоповторы это подтверждают: зенитовец ударил соперника левым коленом по правой ноге — в область чуть выше голеностопа. Когда Щетинин еще не вбежал в штрафную. В итоге пенальти был правильно отменен, а вместо него назначен штрафной удар.

Тот факт, что на поле в этот момент находились два мяча, не имеет значения, если Карасев считал, что второй мяч не мешал игре.