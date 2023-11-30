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РПЛ

Сегодня, 15:48

РПЛ: девять игроков и три тренера пропустят матчи 17-го тура

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Девять игроков и три тренера пропустят матчи 17-го тура чемпионата России.

30 ноября состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого были дисквалифицированы главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, тренер железнодорожников по работе с вратарями Заур Хапов и старший тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов (у всех отстранение на 2 матча).

Среди игроков были дисквалифицированы полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов (1 матч и еще один условно), нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (3 игры и одна условно) и полузащитник «Урала» Юрий Газинский (1 матч). Еще шесть футболистов не сыграют в 17-м туре РПЛ из-за перебора желтых карточек.

17-й тур чемпионата России откроет матч «Факел» — «Балтика», который пройдет 2 декабря в 14.00 мск. Закроет тур игра «Динамо» — «Рубин». Матч состоится 4 декабря в 19.30 мск.

РПЛ
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