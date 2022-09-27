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27 сентября, 14:17

Мостовой, Полоз, Вера, Соболев и Бурмистров — кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

Карен Саркисян
Корреспондент

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября.

Как сообщает пресс-служба организации, в список кандидатов вошли полузащитники Андрей Мостовой из «Зенита», Дмитрий Полоз из «Ростова», Лукас Вера из «Оренбурга», а также нападающие Александр Соболев из «Спартака» и Никита Бурмистров из «Сочи».

Победителя определят по результатам голосования экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Источник: https://t.me/premierliga/6185
Александр Соболев
Андрей Мостовой
Дмитрий Полоз
Никита Бурмистров
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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