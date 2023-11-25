Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

«Рубин» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Рубин» сыграет с «Факелом» в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда Рашида Рахимова набрала 22 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежский клуб с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Главный тренер «Зенита» Семак назвал сложным матч против «Сочи»
Бушманов назвал «Балтику» дома грозной силой
Главный тренер «Сочи» Точилин: «После второго гола «Зенита» команда не верила в то, что может вернуться в игру»
ЦСКА — «Динамо»: Бителло вывел гостей вперед
ЦСКА — «Динамо»: Бителло открыл счет, Заболотный попал в перекладину. Онлайн-трансляция матча
«Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

ЦСКА — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Лапочкин: «Баринов и Галактионов должны держать себя в руках. Никогда не приму оскорбления и нецензурную брань»