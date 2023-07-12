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Сегодня, 12:14

«Рубин» и «Балтика» получили сертификаты членов РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев вручил «Рубину» и «Балтике» сертификаты членов премьер-лиги на общем собрании клубов турнира, которое проходит в среду, 12 июля.

От «Рубина» сертификат получил генеральный директор клуба Александр Айбатов, от «Балтики» — генеральный директор команды Кирилл Волженкин.

«Рубин» занял первое место в первой лиге по итогам сезона-2022/23 и вернулся в премьер-лигу через год после вылета из нее.

«Балтика» стала второй в первой лиге в прошлом сезоне. Команда из Калининграда выступит в РПЛ впервые спустя 25 лет.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Александр Алаев
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