«Рубин» и «Балтика» получили сертификаты членов РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев вручил «Рубину» и «Балтике» сертификаты членов премьер-лиги на общем собрании клубов турнира, которое проходит в среду, 12 июля.

От «Рубина» сертификат получил генеральный директор клуба Александр Айбатов, от «Балтики» — генеральный директор команды Кирилл Волженкин.

«Рубин» занял первое место в первой лиге по итогам сезона-2022/23 и вернулся в премьер-лигу через год после вылета из нее.

«Балтика» стала второй в первой лиге в прошлом сезоне. Команда из Калининграда выступит в РПЛ впервые спустя 25 лет.