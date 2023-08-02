«Рубин» наказали штрафом в 40 тысяч рублей за задержку выхода команды на поле в матче с «Оренбургом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Клуб получил штраф в размере 40 тысяч рублей за задержку выхода команды на поле перед обоими таймами. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — заявил Григорьянц.

Помимо этого, председатель комитета сообщил о штрафных санкциях для тренерского штаба «Урала» в игре 2-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Также на 10 тысяч рублей оштрафован помощник Гончаренко Александр Ермакович», — добавил Григорьянц.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Спартака», а «Урал» — против «Оренбурга». Оба матча пройдут 5 августа и начнутся в 17.30 по московскому времени.