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Сегодня, 14:31

«Рубин» наказали штрафом в 40 тысяч рублей за задержку выхода команды на поле в матче с «Оренбургом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Клуб получил штраф в размере 40 тысяч рублей за задержку выхода команды на поле перед обоими таймами. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — заявил Григорьянц.

Помимо этого, председатель комитета сообщил о штрафных санкциях для тренерского штаба «Урала» в игре 2-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Также на 10 тысяч рублей оштрафован помощник Гончаренко Александр Ермакович», — добавил Григорьянц.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Спартака», а «Урал» — против «Оренбурга». Оба матча пройдут 5 августа и начнутся в 17.30 по московскому времени.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
Артур Григорьянц
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