«Рубин» — «Оренбург»: Фамейе забил курьезный гол в ворота гостей

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

На 35-й минуте полузащитник казанцев Александр Зотов попытался пробить по воротам оренбуржцев после прострела с левого фланга. Фамейе попытался увернуться от удара, но не смог этого сделать. В результате мяч отрикошетил от бока нападающего «Рубина» и отправился в сетку ворот гостей.

Фамейе забил во втором матче чемпионата России подряд, у него 2 гола в 2 играх за «Рубин» в РПЛ-2023/24.

Ганец выступает за казанцев с июля 2022 года, до этого он три года играл за «Оренбург».