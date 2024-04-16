«Рубин» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Крыльев»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча 24-го тура против «Крыльев Советов» (0:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Казанский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным арбитром матча Романом Галимовым пенальти на 68-й минуте встречи в ворота «Крылья Советов» за игру рукой.

«Крылья Советов» (36 очков) поднялись на шестое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34). «Рубин» (32) остался девятым в турнирной таблице.

В следующем туре казанская команда дома сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 20 апреля.