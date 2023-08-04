«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 5 августа в 17.30 мск

5 августа, в субботу, «Рубин» примет «Спартак» в 3-м туре чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.25.

Красно-белые, которых тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль, с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы под руководством Рашида Рахимова набрали два балла и располагаются на 10-й строчке.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».