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Сегодня, 17:30

«Рубин» — «Спартак»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 3-го тура РПЛ 5 августа в 17.30 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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5 августа, в субботу, «Рубин» примет «Спартак» в 3-м туре чемпионата России по футболу.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.25.

Красно-белые, которых тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль, с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы под руководством Рашида Рахимова набрали два балла и располагаются на 10-й строчке.

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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