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Сегодня, 14:30

В «Базеле» оценили результативность Чалова: «Мы очень рады, что Федор так много забивает»

В «Базеле» оценили результативность Федора Чалова
Микеле Антонов

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в разговоре с «СЭ» оценил результативность экс-нападающего клуба Федора Чалова.

Форвард ЦСКА провел вторую часть прошлого сезона в аренде в швейцарском клубе.

«Не могу в данный момент сказать, сожалеет ли «Базель» об отъезде Чалова в ЦСКА. Можем лишь ответить, что «Базель» желает россиянину всего наилучшего в этом сезоне! Мы очень рады, что сейчас Федор так много забивает и находится в такой прекрасной форме!» — сказал Уолтер «СЭ».

В текущем сезоне на счету Чалова 8 голов в 12 матчах за армейцев.

Федор Чалов
РПЛ
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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