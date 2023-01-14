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Сегодня, 18:10

Руководитель «Торпедо» Ходоровский: «Никаких решений о привлечении Дзюбы в команду не было»

Руководитель «Торпедо» Ходоровский высказался о возможном трансфере Дзюбы
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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И. о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал «СЭ» о трансферных планах клуба и прокомментировал слухи о переговорах с Артемом Дзюбой.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — заявил Ходоровский.

В данный момент 34-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo;. «Провокация, цель которой — подорвать стабильность». Руководитель «Торпедо» Ходоровский — о публикации об изменениях в клубе

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
3
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