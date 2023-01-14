Руководитель «Торпедо» Ходоровский: «Никаких решений о привлечении Дзюбы в команду не было»

И. о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал «СЭ» о трансферных планах клуба и прокомментировал слухи о переговорах с Артемом Дзюбой.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — заявил Ходоровский.

В данный момент 34-летний россиянин является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.