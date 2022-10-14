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Сегодня, 15:25

Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА

Виктория Кравченко

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об ожиданиях от московского дерби против ЦСКА.

«Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовиться, это будет важная игра для нас.

Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА. Сейчас самое главное — правильно подготовиться, разобрать их игру, найти подход и стараться победить", — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».

16 октября состоится матч ЦСКА — «Спартак» в Москве. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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