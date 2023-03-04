Литвинов: «Для моей позиции редкость забивать два мяча. Было бы приятнее, если бы сегодня победили»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

В прошедшей встрече россиянин отметился дублем.

— Говорят, что в тебя вселился Месси.

— Для моей позиции редкость забивать два мяча. Могу сказать уверенно, что было бы приятнее, если бы сегодня победили.

— Как без Джикии играть?

— Всегда тяжело без лидеров на поле. Ребята, которые выходят, всеми силами стараются их заменить.

— Был ли свисток раньше гола?

— Честно, не слышал сам. Думал, мы забили, побежал радоваться. Оказалось, раньше времени. Ребятам он сказал, что свисток был, изменить решение он не может.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.