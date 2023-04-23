Рязанцев заявил, что пока не обсуждал с «Торпедо» возможное продление контракта

Сегодня, 08:30
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем будущем в команде. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.
«Пока не говорили с клубом о продлении контракта. Когда сезон закончится, мы обязательно поговорим с руководством. Мое желание? Все решим в конце сезона», — сказал Рязанцев «СЭ».
В текущем сезоне на счету 36-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах во всех турнирах.
«Торпедо» после 24 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.