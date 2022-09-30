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Сегодня, 17:35

Селюк: «Если Малком и Клаудиньо получат паспорта РФ, то точно не ради игры за сборную»

Иван Шитик
Корреспондент

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал возможную причину получения футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

— Уже достаточно долго обсуждается, что Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство. Как вы думаете, зачем это им самим? И несет ли это выгоду для «Зенита» или сборной России?

— А что для сборной? Когда она играет товарищеские матчи с Кыргызстаном или что? Нет, смотрите. Клаудиньо например играл за олимпийскую сборную, то он надеется получить приглашение и от основной сборной Бразилии. Они если и получат российское гражданство, то это для удобства всех моментов финансовых.

Во-первых, они получают здесь зарплату, налог здесь всего 13-15 %, а везде в Европе около 50 %, в Бразилии тоже достаточно большой. Я думаю, их больше интересует получение паспорта именно с этой точки зрения. Может, по этой причине, а может это просто «утка». Но в любом случае не для того, чтобы прославиться в сборной России, — сказал Селюк «Спорт день за днем».

Малком (справа) и&nbsp;Клаудиньо. Бразильские звезды «Зенита» хотят стать россиянами? Как получить гражданство и смогут ли они играть за нашу сборную

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-esli-malkom-i-klaudino-poluchat-pasporta-rf-to-tochno-ne-radi-igry-za-sbornuyu
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Дмитрий Селюк
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