Селюк: «Если Малком и Клаудиньо получат паспорта РФ, то точно не ради игры за сборную»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал возможную причину получения футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

— Уже достаточно долго обсуждается, что Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство. Как вы думаете, зачем это им самим? И несет ли это выгоду для «Зенита» или сборной России?

— А что для сборной? Когда она играет товарищеские матчи с Кыргызстаном или что? Нет, смотрите. Клаудиньо например играл за олимпийскую сборную, то он надеется получить приглашение и от основной сборной Бразилии. Они если и получат российское гражданство, то это для удобства всех моментов финансовых.

Во-первых, они получают здесь зарплату, налог здесь всего 13-15 %, а везде в Европе около 50 %, в Бразилии тоже достаточно большой. Я думаю, их больше интересует получение паспорта именно с этой точки зрения. Может, по этой причине, а может это просто «утка». Но в любом случае не для того, чтобы прославиться в сборной России, — сказал Селюк «Спорт день за днем».