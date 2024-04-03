Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:40

Селюк: «Артига — хороший вариант для «Спартака». Это тренер из системы «Барселоны»

Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер «Родины» Франк Артига мог бы стать хорошим вариантом для «Спартака».

«Артига — в «Спартак»? Почему бы нет? Хороший вариант! Он уже показал, что он из системы «Барселоны». Он не растерялся — «Родина» преобразилась», — приводит слова Селюка Legalbet.

47-летний Артига возглавил «Родину» в октябре прошлого года. До московского клуба он руководил «Барселоной» U19.

После 24 туров первой лиги клуб занимает пятое место, набрав 40 очков.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Селюк
Франк Артига
6
Обсудить
Читайте также
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: они расстанутся весной 2024 года?
Камоцци: «Абаскаль мог бы работать разве что во второй итальянской лиге»
Нигматуллин: «Немного жалко Абаскаля, но негатив в его сторону заслуженный»
Грушевский: «Судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от итогов сезона»
Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах
«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонгонда рассказал о сложностях игры на Кубке Африки

Кутицкий рассказал, что в «Динамо» нет разговоров о чемпионстве в РПЛ