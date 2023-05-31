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Сегодня, 11:13

Семак — о том, что Чистяков может уйти в «Локомотив»: «Большинство слухов не имеют ничего общего с реалиями»

Георгий Горностаев
корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что защитник Дмитрий Чистяков может перейти в «Локомотив».

— Вчера появились слухи о том, что Чистяков может уйти в «Локомотив».

— Чем ближе трансферное окно, тем больше будет слухов, — заявил Семак. — Иногда мы всем тренерским штабом смеемся над тем, что появляется. Большинство этих слухов не имеет ничего общего с реалиями. Львиная доля этой информации не имеет под собой абсолютно никакого основания.

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает 29-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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