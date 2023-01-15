Семак рассказал о перспективах молодых футболистов, приехавших с командой в Катар

Сегодня, 21:29
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых игроках, которые приехали с командой на зимний сбор в Катар.
«Поскольку у нас не так много матчей в Катаре, взяли только четверых игроков из молодежной структуры клуба. Будем дальше держать руку на пульсе. Если понадобится кто-то еще, позовем ребят из «Зенита» — 2 или молодежного состава. Взяли игроков на сборы по позициям. Поскольку Ловрен уехал, на эту позицию взяли одного защитника для тренировочного процесса. И три игрока — из центральной зоны. Почти всех мы знаем, практически все с нами работали до этого. Посмотрим, как ребята себя проявят. С большой долей вероятности они поедут на следующие сборы с нами, поскольку там будет много матчей», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита»
Он подчеркнул, что выводы будут сделаны после завершения вторых сборов.
Сегодня, 15 января, «Зенит» отправился в Доху (Катар) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба питерского клуба. В первом сборе примут участие 27 игроков.
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