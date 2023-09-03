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Сегодня, 20:09

Семак: «Фернандес и Эракович становятся основными игроками «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Марио Фернандеса и Страхини Эраковича в матче против ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.

— Фернандес провел великолепный матч. Эракович провел хороший матч. Их адаптация до конца прошла?

— Думаю, да. Основными игроками и теми игроками, которые проводят большее время на поле они точно становятся.

— Сегодня вышел Кассьерра. Почему так?

— Это вызвано тем, что у Сергеева было недомогание перед игрой, хотели его поберечь. Понимали, что ЦСКА будет встречать в средней зоне. Будут возможности использовать зоны за спинами защитников. В этом отношении Мантуан быстрее, поэтому он вышел с Касьеррой. А во время матча проводили ротацию, поменяв обоих, — сказал Семак.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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