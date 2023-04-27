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Сегодня, 11:30

Семак рассказал, влияет на ранее начало матчей на подготовку

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал ранний старт встречи против «Крыльев Советов» в 25-м туре РПЛ.

— Если память не изменяет, матч в Самаре начнется в 14:00 по московскому времени. Такое раннее начало как-то влияет на подготовку?

— Не влияет на подготовку, вернее, на тот недельный цикл, который есть. Но это влияет на игроков, которые привыкают работать в другом режиме: или утром, или вечером. В этом отношении есть определенное неудобство. Но сетку телевизионную формирует телевидение, и они выставляют по тем или иным причинам начало матча. Конечно, такое дневное время не самое оптимальное, но всем приходится играть в это время. Ничего страшного, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Перед 25-м туром «Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов», занимающий вторую строчку, на 9 очков.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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