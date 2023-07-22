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Сегодня, 17:47

Семак установил рекорд по количеству побед в качестве главного тренера «Зенита»

Руслан Минаев
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» обыграл «Пари НН» в выездном матче 1-го тура РПЛ — 2:0.

Победа стала для главного тренера питерцев Сергея Семака 126-й (в 210 матчах) в клубе. Специалист обошел Павла Садырина (125 побед в 262 играх) и установил рекорд «Зенита» по этому показателю.

Далее по количеству побед в истории клуба идет Юрий Морозов — 121 победа в 323 матчах. Лучано Спаллетти — 105 в 184 играх и Властимил Петржела — 73 в 145 встречах.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он 5 раз становился чемпионом РПЛ, 4 раза побежждал в Суперкубке и один раз — в Кубке страны.

Источник: ФК
Властимил Петржела
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
Павел Садырин
Юрий Морозов
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