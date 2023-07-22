«Зенит» установил рекорд чемпионата России по победам в первых турах

Сегодня, 17:40
«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ-2023/24 и в 19-й раз в истории начал чемпионат России с победы.
Сине-бело-голубые вышли в лидеры по числу успешных стартовых встреч, обогнав уступивший в Екатеринбурге ЦСКА. Питерцы — лучшая команда турнира по проценту очков в первых турах (73,56%).
Армейцы отстают на 10 процентов, справившийся в пятницу с динамовцами «Краснодар» — на 12. Меньше половины возможных очков в дебюте сезона берут «Ростов», «Рубин», «Пари НН», «Урал», «Сочи», «Балтика», «Факел» и «Оренбург», который каждый их четырех своих сезонов начал с неудачи.
Как играли первые туры чемпионата все участники РПЛ-2023/24
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Зенит
|
29
|
19
|
7
|
3
|
47-22
|
64
|
73,56
|
ЦСКА
|
32
|
18
|
7
|
7
|
49-22
|
61
|
63,54
|
Краснодар
|
13
|
7
|
3
|
3
|
21-10
|
24
|
61,54
|
Локомотив
|
31
|
14
|
12
|
5
|
37-22
|
54
|
58,06
|
Динамо
|
31
|
14
|
10
|
7
|
45-30
|
52
|
55,91
|
Спартак
|
31
|
13
|
11
|
7
|
44-29
|
50
|
53,76
|
Крылья Советов
|
28
|
13
|
5
|
10
|
30-26
|
44
|
52,38
|
Ахмат
|
16
|
7
|
4
|
5
|
16-14
|
25
|
52,08
|
Ростов
|
29
|
10
|
10
|
9
|
33-36
|
40
|
45,98
|
Рубин
|
19
|
7
|
5
|
7
|
18-22
|
26
|
45,61
|
Пари НН
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-3
|
4
|
44,44
|
Урал
|
16
|
5
|
4
|
7
|
19-27
|
19
|
39,58
|
Сочи
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-5
|
4
|
33,33
|
Балтика
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-5
|
2
|
22,22
|
Факел
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5-7
|
2
|
20,00
|
Оренбург
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3-8
|
0
|
0,00