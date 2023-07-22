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Сегодня, 17:40

«Зенит» установил рекорд чемпионата России по победам в первых турах

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ-2023/24 и в 19-й раз в истории начал чемпионат России с победы.

Сине-бело-голубые вышли в лидеры по числу успешных стартовых встреч, обогнав уступивший в Екатеринбурге ЦСКА. Питерцы — лучшая команда турнира по проценту очков в первых турах (73,56%).

Армейцы отстают на 10 процентов, справившийся в пятницу с динамовцами «Краснодар» — на 12. Меньше половины возможных очков в дебюте сезона берут «Ростов», «Рубин», «Пари НН», «Урал», «Сочи», «Балтика», «Факел» и «Оренбург», который каждый их четырех своих сезонов начал с неудачи.

Как играли первые туры чемпионата все участники РПЛ-2023/24

Команда

И

В

Н

П

М

О

% очков

Зенит

29

19

7

3

47-22

64

73,56

ЦСКА

32

18

7

7

49-22

61

63,54

Краснодар

13

7

3

3

21-10

24

61,54

Локомотив

31

14

12

5

37-22

54

58,06

Динамо

31

14

10

7

45-30

52

55,91

Спартак

31

13

11

7

44-29

50

53,76

Крылья Советов

28

13

5

10

30-26

44

52,38

Ахмат

16

7

4

5

16-14

25

52,08

Ростов

29

10

10

9

33-36

40

45,98

Рубин

19

7

5

7

18-22

26

45,61

Пари НН

3

1

1

1

2-3

4

44,44

Урал

16

5

4

7

19-27

19

39,58

Сочи

4

1

1

2

5-5

4

33,33

Балтика

3

0

2

1

3-5

2

22,22

Факел

5

0

3

2

5-7

2

20,00

Оренбург

4

0

0

4

3-8

0

0,00
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ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
2
0
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