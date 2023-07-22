«Зенит» установил рекорд чемпионата России по победам в первых турах

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ-2023/24 и в 19-й раз в истории начал чемпионат России с победы.

Сине-бело-голубые вышли в лидеры по числу успешных стартовых встреч, обогнав уступивший в Екатеринбурге ЦСКА. Питерцы — лучшая команда турнира по проценту очков в первых турах (73,56%).

Армейцы отстают на 10 процентов, справившийся в пятницу с динамовцами «Краснодар» — на 12. Меньше половины возможных очков в дебюте сезона берут «Ростов», «Рубин», «Пари НН», «Урал», «Сочи», «Балтика», «Факел» и «Оренбург», который каждый их четырех своих сезонов начал с неудачи.

Как играли первые туры чемпионата все участники РПЛ-2023/24