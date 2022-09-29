Семин назвал причину разгромной победы «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказал мнение о победе «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

«Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем, — приводит «Газета.Ru» слова Семина. — Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны».

Тренер назвал эту встречу одной из лучших для красно-белых в последнее время.

«У «Зенита» не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат. С другой стороны, «Зенит» в первом тайме «Спартак» простил, хотя для красно-белых это была одна из лучших игр за последнее время», — заявил Семин.