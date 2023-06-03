Семин считает, что игроки «Спартака» провели неудачный сезон

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что футболисты «Спартака» провели неудачный сезон.

«Что касается продолжения работы [главного тренера Гильермо] Абаскаля в «Спартаке», то я думаю, что руководство клуба уже дало ему этот шанс. Мы привыкли, что «Спартак» Романцева в каждом сезоне обязательно что-нибудь выигрывал — либо кубок, либо чемпионат. Но это особенная команда, у нее громадное количество болельщиков. И когда сезон этот клуб заканчивает без титулов, то он, на мой взгляд, является неудачным», — приводит ТАСС слова Семина.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. В заключительном туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

С лета 2022 года московскую команду возглавляет Гильермо Абаскаль. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до 2025 года.