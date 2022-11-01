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1 ноября, 22:41

Семин заявил, что Акинфеев удивил его больше всех в первом круге

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал игрока РПЛ, который удивляет больше всех.

«Кто из игроков удивил больше всего в первом круге РПЛ? Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он еще очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», — сказал Семин «СЭ».

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

36?летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, он сыграл за клуб более 700 матчей во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 0
Наполи 0
2-й тайм

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 1
Интер 0
Перерыв

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
3
1
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