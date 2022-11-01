Семин заявил, что Акинфеев удивил его больше всех в первом круге

1 ноября, 22:41
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал игрока РПЛ, который удивляет больше всех.
«Кто из игроков удивил больше всего в первом круге РПЛ? Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он еще очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», — сказал Семин «СЭ».
В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.
36?летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, он сыграл за клуб более 700 матчей во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.
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Основные источники исследования