Семин заявил, что Акинфеев удивил его больше всех в первом круге

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал игрока РПЛ, который удивляет больше всех.

«Кто из игроков удивил больше всего в первом круге РПЛ? Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он еще очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», — сказал Семин «СЭ».

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

36?летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, он сыграл за клуб более 700 матчей во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.